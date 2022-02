Basket, Italia-Islanda 95-87: highlights (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'Italia di coach Sacchetti si prende la rivincita con l'Islanda imponendosi 95-87 al termine di una partita piacevole e ben giocata. Match per le qualificazioni mondiali Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'di coach Sacchetti si prende la rivincita con l'imponendosi 95-87 al termine di una partita piacevole e ben giocata. Match per le qualificazioni mondiali

Advertising

Italbasket : Franco Lauro nella Italia Basket Hall of Fame ?? Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha consegnato a Francesca, c… - RaiSport : Franco Lauro nella Hall of Fame del basket italiano. La cerimonia durante l'intervallo di Italia - Islanda. A rit… - RaiSport : #Pallacanestro Riscatto dell'#Italbasket nel ricordo di Franco Lauro Franco Lauro nella Hall of Fame del basket it… - CiaCecy : RT @RaiSport: #Pallacanestro Riscatto dell'#Italbasket nel ricordo di Franco Lauro Franco Lauro nella Hall of Fame del basket italiano Gu… - PvfMatera : For sale! ???????? rara maglia matchworn #2 GONZAGA MILANO 1982/83 pallavolo volley Ebay: -