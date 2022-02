Basket, Eurolega-EuroCup: CSKA Mosca, UNICS Kazan, Zenit San Pietroburgo e Lokomotiv Kuban, partecipazione sospesa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pochi minuti fa Euroleague Basketball, sulla scia di quanto richiesto fortemente dal CIO poche ore fa, ha provveduto a tenere un meeting nel quale sono state prese decisioni in merito alle squadre russe in Eurolega ed EuroCup. L’argomento era già stato oggetto di discussione pochi giorni fa in seguito all’invasione russa in Ucraina con conseguente guerra. Il board degli shareholders ECA ha sospeso la partecipazione all’Eurolega di CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo e quella in EuroCup del Lokomotiv Kuban. Ciò significa, molto in breve, che come primo effetto domani non si giocherà la partita dell’UNICS contro Milano (e ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pochi minuti fa Euroleagueball, sulla scia di quanto richiesto fortemente dal CIO poche ore fa, ha provveduto a tenere un meeting nel quale sono state prese decisioni in merito alle squadre russe ined. L’argomento era già stato oggetto di discussione pochi giorni fa in seguito all’invasione russa in Ucraina con conseguente guerra. Il board degli shareholders ECA ha sospeso laall’diSane quella indel. Ciò significa, molto in breve, che come primo effetto domani non si giocherà la partita dell’contro Milano (e ...

