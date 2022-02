Advertising

zazoomblog : Bari: divelto imgresso di negozio con aiuti per la popolazione ucraina Indagano i carabinieri - #Bari: #divelto… - NoiNotizie : #Bari: divelto imgresso di negozio con aiuti per la popolazione #Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Bari divelto

Gli uomini della Squadra Mobile di, giunti tempestivamente sul posto insieme a personale del ... per ostacolare le indagini e la pronta reazione delle Forze dell'Ordine, avevanoe portato ...Per ostacolare le indagini avrebbero poie portato via il dvr con le immagini dell'impianto ... Coordinati dalla Procura di Trani, i poliziotti della squadra mobile disono riusciti a ...per aver divelto dieci seggiolini nel proprio settore uno dei quali veniva lanciato in campo); 2000 euro alla Turris (perché propri sostenitori intonavano un coro comportante denigrazione per motivi ...È uno dei quartieri più popolosi della città (ha la più alta densità abitativa, pari a 19.269 abitanti per chilometro quadrato), quello in cui si contano ...