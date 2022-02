Barcellona-Kessie, ci siamo: l’offerta che ha convinto il calciatore del Milan (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il futuro di Franck Kessié sarà al Barcellona. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan e non ha raggiunto l’intesa con i rossoneri per il rinnovo. Il club italiano si prepara a perdere un altro big a parametro zero, dopo Donnarumma e Calhanoglu. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista fisico e negli ultimi mesi è migliorato tantissimo anche sotto l’aspetto tecnico. Non ci sono i margini per continuare il matrimonio con il Milan, nelle ultime settimane sono andati in scena incontri con il Barcellona. L’ultimo ha dato esito positivo e la fumata bianca è ormai vicinissima. E’ stata raggiunta l’intesa di massima sulla base di 6,5 milioni di euro a stagione, una cifra irraggiungibile per il Milan. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il futuro di Franck Kessié sarà al. Il centrocampista è in scadenza di contratto con ile non ha raggiunto l’intesa con i rossoneri per il rinnovo. Il club italiano si prepara a perdere un altro big a parametro zero, dopo Donnarumma e Calhanoglu. Si tratta di unin grado di fare la differenza dal punto di vista fisico e negli ultimi mesi è migliorato tantissimo anche sotto l’aspetto tecnico. Non ci sono i margini per continuare il matrimonio con il, nelle ultime settimane sono andati in scena incontri con il. L’ultimo ha dato esito positivo e la fumata bianca è ormai vicinissima. E’ stata raggiunta l’intesa di massima sulla base di 6,5 milioni di euro a stagione, una cifra irraggiungibile per il. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - YBah96 : RT @MilanNewsit: Kessie-Barcellona, forte accelerata nella trattativa: le cifre - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna - Il Barcellona ha in mano Kessie, italiane fuori dai giochi? - Seby_Sarno_ : ?? Il #Barcellona ha offerto ufficialmente 6,5 milioni a stagione a #Kessie. Esattamente la stessa cifra offerta dal… - ilnonnosimpson : RT @AlfredoPedulla: Tutti i giornali spagnoli (e quelli che copiano in #Italia senza citare fonte) parlano di #Kessie sempre più in orbita… -