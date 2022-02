Barbara D’Urso, scelto un ‘secchione’ a sorpresa: così rischia di rovinargli il matrimonio (Di lunedì 28 febbraio 2022) La nuova sfida di Barbara D’Urso sta per iniziare. La conduttrice più discussa ha scelto: nessuno se l’aspettava Barbara D’Urso (Youtube)Ormai non la ferma più niente e più nessuno. Barbara D’Urso, contro ogni detrattore che ogni anno la vuole finita e senza numeri, è pronta a lanciarsi in una nuova avventura, che la vuole al timone di uno degli show più irriverenti: La Pupa e il Secchione. Il programma delle belle ragazze e dei sapientoni (e viceversa) sta per tornare su Italia1. Nelle ultime ore, un’indiscrezione sta circolando molto sul web. Parrebbe, infatti, che la D’Urso abbia adocchiato un “secchione” un po’ particolare. “La Pupa e il Secchione”, Barbara D’Urso vuole proprio lui Il primo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La nuova sfida dista per iniziare. La conduttrice più discussa ha: nessuno se l’aspettava(Youtube)Ormai non la ferma più niente e più nessuno., contro ogni detrattore che ogni anno la vuole finita e senza numeri, è pronta a lanciarsi in una nuova avventura, che la vuole al timone di uno degli show più irriverenti: La Pupa e il Secchione. Il programma delle belle ragazze e dei sapientoni (e viceversa) sta per tornare su Italia1. Nelle ultime ore, un’indiscrezione sta circolando molto sul web. Parrebbe, infatti, che laabbia adocchiato un “secchione” un po’ particolare. “La Pupa e il Secchione”,vuole proprio lui Il primo ...

