Autismo, in sala il road movie 'Sul sentiero blu': sulla via Francigena con 12 ragazzi speciali, tra falsi miti e vita vera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il documentario diretto da Gabriele Vacis racconta il cammino di nove giorni di un gruppo di giovani autistici verso Roma, dove incontrano papa Francesco, cercando di proporre un punto di vista diverso sulla loro disabilità, oltre ogni stigma e pregiudizio Leggi su repubblica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il documentario diretto da Gabriele Vacis racconta il cammino di nove giorni di un gruppo di giovani autistici verso Roma, dove incontrano papa Francesco, cercando di proporre un punto di vista diversoloro disabilità, oltre ogni stigma e pregiudizio

Advertising

ElenaCinquetta : RT @ComunediTrieste: #Mosaicamente Inaugura venerdì 4 marzo alle 18, in Sala Veruda-Piazza Piccola 2, una nuova mostra dedicata ad Antonio… - CAI150 : RT @WantedCinema: ?? Combattere lo stigma ?? ?? L'autismo non è una malattia, ma una neurodiversità - #DrRobertoKeller #SulSentieroBlu | anc… - WantedCinema : ?? Combattere lo stigma ?? ?? L'autismo non è una malattia, ma una neurodiversità - #DrRobertoKeller #SulSentieroBlu… - CAI150 : RT @WantedCinema: Oggi arriva in sala #SulSentieroBlu In moltissime sale si terranno incontri con rappresentanti del @CAI150 (Club Alpino I… - DiscoverTrieste : RT @ComunediTrieste: #Mosaicamente Inaugura venerdì 4 marzo alle 18, in Sala Veruda-Piazza Piccola 2, una nuova mostra dedicata ad Antonio… -