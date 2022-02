Aumento prezzi autotrasporto, audizione della viceministra Bellanova (Di lunedì 28 febbraio 2022) Martedì 1 marzo, alle ore 12, la Commissione Trasporti della Camera svolge l’audizione della viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, sulle ripercussioni dell’Aumento dei prezzi sul settore dell’autotrasporto. Alle ore 13, sullo stesso argomento, l’audizione di Anita, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Sistema Trasporti, Confcooperative, Fedit, Legacoop produzione e servizi, Sna Casartigiani, Trasportounito Fiap e Claai. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Martedì 1 marzo, alle ore 12, la Commissione TrasportiCamera svolge l’delle Infrastrutture eMobilità sostenibili, Teresa, sulle ripercussioni dell’deisul settore dell’. Alle ore 13, sullo stesso argomento, l’di Anita, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Sistema Trasporti, Confcooperative, Fedit, Legacoop produzione e servizi, Sna Casartigiani, Trasportounito Fiap e Claai. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

LegaSalvini : Stop rincari! Lega Parlamento Europeo e gruppo Identità e Democrazia lanciano la petizione contro l'aumento dei pre… - RBS2022 : @OrtigiaP Mi hanno detto sabato a una riunione di imprenditori che Divella (la posta) ha interrotto la produzione a… - infoiteconomia : Aumento del costo della vita in Italia negli ultimi 20 anni: prezzi a confronto - infoiteconomia : Prezzi benzina ancora in aumento. Superati i 2 euro in alcune città - Lopinionista : Aumento prezzi autotrasporto, audizione della viceministra Bellanova -