Aumento bollette, sarà possibile rateizzare i pagamenti fino a 12 mesi. Raggiunto l’accordo tra Enel Energia e le associazioni dei consumatori (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per fare fronte all’Aumento bollette, Enel Energia e le associazioni dei consumatori hanno Raggiunto un accordo per offrire ai clienti domestici la possibilità di attivare un piano di rateizzo fino a 12 mesi. Aumento bollette, possibile attivare un piano di rateizzo fino a 12 mesi senza mora e interessi l’accordo riguarda il pagamento delle bollette luce e gas, con rate di importo costante, senza anticipo e senza rata minima, indipendentemente dall’importo della fattura. Il tutto senza applicazione di interessi di mora o interessi di dilazione. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per fare fronte all’e ledeihannoun accordo per offrire ai clienti domestici la possibilità di attivare un piano di rateizzoa 12attivare un piano di rateizzoa 12senza mora e interessiriguarda il pagamento delleluce e gas, con rate di importo costante, senza anticipo e senza rata minima, indipendentemente dall’importo della fattura. Il tutto senza applicazione di interessi di mora o interessi di dilazione. L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

robertoratto63 : RT @campaninimarco: Per far fronte all'aumento delle bollette luce e gas, mettono il bonus per lo psicologo. Ai #caregivers senza diritti e… - jenminini : Volevo comprare i biglietti per entrambe le date ma poi ho visto a quanto arriva l'affitto con l'aumento delle boll… - zeitblomserenus : @BrnrdCvl @G_a_s_c_o_n @biancavschiller @EnricoLetta Posta quello cheti pare, ma i soldi per le bollette , la benzi… - annygio83 : @matteosalvinimi Siamo in un momento politico ed economico disastroso,aumento assurdo dei prezzi carburante,aliment… - AntonSessa : RT @DmitryEvic: Il governo Italiano stanzia 110 milioni di euro a favore del governo di Kiev e fa pagare le spese delle bollette del gas co… -