Atletico Madrid | Simeone pronto ad accogliere il figlio

Advertising

Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, occasione a ze… - Fabio64535537 : @Drushzebrotto @peppe_roncino Dopo essere stati li con l atletico stavamo prenotando la finale a Madrid ???? magari a… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, occasione a zero: affare dall’A… - mverde73 : @AMeravigliosi @RafAuriemma Be, le ultime partite ha dato 4 palloni al Napoli, al Valencia, all'Atletico Bilbao, a… - silentman68 : RT @SandroSca: Villareal 5-1 all'Espanyol con poker di Yeremi Pino. Dal sorteggio è la migliore in Liga con 10 punti più dell'Atletico e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da 'El Mundo Deportivo', nella Roma sarebbe tornato di moda il nome di Hector Herrera , attualmente in forza all'. Il centrocampista ha da poco ritrovato il posto da titolare facendo cambiare idea a Simeone grazie alle sue ottime prestazioni. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma le parti ...Commenta per primo Secondo il Mundo Deportivo il centrocampista messicano dell'Héctor Herrera piace alla Roma .Autore di una stagione importante, avendo messo a referto già 10 goal e 5 assist in sole 29 presenze, l’ala sinistra cresciuta nelle giovanili del Benfica fa gola e non poco anche all’Atletico Madrid ...Calciomercato Juventus, asse con l’Atletico Madrid: sconto Morata e offerta per Renan Lodi. Sarà un’estate densa di impegni per la Juventus sul calciomercato. Secondo ‘elgoldigital’, la Juventus avreb ...