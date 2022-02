Atalanta-Sampdoria, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di lunedì 28 febbraio 2022) Atalanta-Sampdoria è la gara che chiude questa sera alle 20.50 la 27a giornata del campionato di Serie A 21-22 e che sarà ospitata dal Gewiss Stadium. I padroni di casa tornano a giocare nel campionato dopo l’ottima prova offerta in Europa League, con l’intento di tornare a vincere dopo lo scivolone della scorsa settimana. Gli ospiti, però, per motivi di classifica, non potranno rimanere a guardare. Queste le probabili formazioni della sfida. Statistiche e curiosità di Atalanta-Sampdoria L’Atalanta, che in classifica può vantare la conquista di 44 punti dopo aver completato 25 turni (12 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte), è in lotta per accaparrarsi un posto nella prossima Champions League. In settimana la formazione di Gasperini ha brillantemente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)è la gara che chiude questa sera alle 20.50 la 27a giornata del campionato diA 21-22 e che sarà ospitata dal Gewiss Stadium. I padroni di casa tornano a giocare nel campionato dopo l’ottima prova offerta in Europa League, con l’intento di tornare a vincere dopo lo scivolone della scorsa settimana. Gli ospiti, però, per motivi di classifica, non potranno rimanere a guardare. Queste ledella sfida. Statistiche e curiosità diL’, che in classifica può vantare la conquista di 44 punti dopo aver completato 25 turni (12 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte), è in lotta per accaparrarsi un posto nella prossima Champions League. In settimana la formazione di Gasperini ha brillantemente ...

