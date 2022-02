Atalanta-Sampdoria | Marino | “Gol Miranchuk significativo Malinovskyi un valore aggiunto”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) “La rete diè significativa, è un ragazzo dolce, timido, sensibile e sta vivendo con grande particolarità questo momento“. Lo ha detto il direttore generale dell’, Umbertodopo la vittoria dell’per 4-0 sulla. “Il gruppo è unito, ha voglia di raggiungere gli obiettivi e l’obiettivo è restare nel treno per l’Europa. Ci è mancata la forza in più del Gewiss Stadium, anche per sfortuna ed episodi. Ma non possiamo rimproverare nulla alla squadra, si è sempre visto lo spirito. Infortunio? Ruslan è un, ma abbiamo Pasalic che ha uno spirito di sacrificio unico, può giocare anche in porta“, ha detto il dirigente a Dazn. SportFace.