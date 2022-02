Atalanta-Sampdoria | le formazioni ufficiali | Boga e Malinovskyi davanti | c'è Quagliarella con Caputo

Advertising

clubdoria46 : FORMAZIONE UFFICIALE, #AtalantaSampdoria: #Giampaolo con la difesa a tre #sampdoria #samp - cmdotcom : Atalanta-Sampdoria LIVE dalle 20.50: le formazioni, ci sono Boga e Quagliarella - SampNews24 : #Sozza arbitro di #Atalanta-#Sampdoria: «È un mix tra #Orsato e #Rocchi» - sportface2016 : #AtalantaSampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di #Gasperini e #Giampaolo #SerieA - TuttoFanta : ?Le formazioni ufficiali del posticipo #Atalanta ?? #Sampdoria #fantacalcio #seriea #AtaSam -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sampdoria

Le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 1 - 2) : Musso; Toloi, Palomino, De Roon ; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta ; Pessina ; Malinovskyi, Boga. All . Gasperini.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 27ª ...Diretta Atalanta Sampdoria streaming video tv formazioni, quote e risultato live della partita valida per la 27^ giornata di Serie A.La 27^ giornata di Serie A termina con il match tra Atalanta e Sampdoria. Le due compagini si sfideranno al Gewiss Stadium dove Gasperini, viste le assenze in attacco, si affida a Boga e Malinovskyi ...