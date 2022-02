Atalanta-Sampdoria, infortunio per Malinovskyi: gioca Pasalic (Di lunedì 28 febbraio 2022) Forfait dell’ultim’ora per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di scena al Gewiss Stadium per sfidare la Sampdoria. Ruslan Malinovskyi, nel corso del riscaldamento, si è fermato ed è rientrato velocemente negli spogliatoi per un risentimento muscolare alla coscia. Sono giorni difficili per il trequartista, in ansia per parenti e amici per via dell’invasione russa in Ucraina. Ora un guaio in più, stavolta fisico, in un momento psicologico molto duro. Al posto di Malinovskyi, giocherà Mario Pasalic che affiancherà Pessina alle spalle di Jeremie Boga. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Forfait dell’ultim’ora per l’di Gian Piero Gasperini, di scena al Gewiss Stadium per sfidare la. Ruslan, nel corso del riscaldamento, si è fermato ed è rientrato velocemente negli spogliatoi per un risentimento muscolare alla coscia. Sono giorni difficili per il trequartista, in ansia per parenti e amici per via dell’invasione russa in Ucraina. Ora un guaio in più, stavolta fisico, in un momento psicologico molto duro. Al posto di, giocherà Marioche affiancherà Pessina alle spalle di Jeremie Boga. SportFace.

