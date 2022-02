Atalanta-Sampdoria | gli ucraini Malinovskyi e Supryaga insieme prima del match FOTO

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Una bella immagine arriva da Bergamo, dovesaranno le squadre protagoniste del posticipo della 26^ giornata di Serie A 2021/2022.del fischio d’inizio, sono stati immortalati sul terreno di gioco Ruslane Vladyslav. I due calciatorifaticano a pensare al calcio in un momento del genere, con un conflitto in corso tra Russia e Ucraina, ma cercano di darsi forza a vicenda. I due saranno avversari solamente per 90 minuti, ma in questi giorni più che mai cercano di darsi forza a vicenda e di tenere duro per la propria patria. Di seguito la. pic.twitter.com/XtOwSgvPhk —B.C. (@BC) February 28, 2022 SportFace.

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, De Roon, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini.(3 -...Commenta per primoè la partita che conclude il programma della 27esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri - che dovranno recuperare la famosa partita contro il Torino rinviata per i ...L'Atalanta arriva dal passaggio del turno in Europa League ma deve ritrovare la marcia in campionato per riavvicinare la zona Champions League. La Sampdoria non può dirsi ancora tranquilla, con le ...Difficilissimo il calendario per i ragazzi di Motta. Ci saranno da affrontare Inter, Juventus, Atalanta e le due romane. A pari-merito con lo Spezia troviamo una Sampdoria in netta ripresa. Il ritorno ...