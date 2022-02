Atalanta-Sampdoria | Giampaolo | “Siamo stati surclassati | hanno meritato Giovinco…”

Advertising

DiMarzio : .@Atalanta_BC, infortunio per #Malinovskyi prima della gara contro la @sampdoria - SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (8… - Eurosport_IT : ATALANTA SHOW: 4-0 CONTRO LA SAMPDORIA ??? La Dea domina in casa, non vinceva a Bergamo dal 30 novembre ?? #SerieA… - OdeonZ__ : Samp, Giampaolo: 'L'Atalanta ci ha surclassato sotto ogni profilo' - sportli26181512 : Samp, Giampaolo: 'L'Atalanta ci ha surclassato sotto ogni profilo' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sampdoria

Marco Giampaolo non trova alibi alla pesante sconfitta di Bergamo della: "Che l'fosse più forte lo si sapeva, oggi l'ha ribadito nonostante abbia giocato giovedì in Europa League. ...L'immagine - simbolo dei venti di guerra che si respirano anche a Bergamo è il gol del 4 - 0 dell'alla, segnato da Miranchuk, con il russo che non esulta tenendo il capo chino per rispetto al dramma dell'Ucraina del compagno Malinovskyi dopo aver scaricato in porta tutta la ...L'Atalanta non vinceva in casa dall'ormai lontanissimo 30 novembre ed è tornata a farlo nella maniera migliore, ovvero rifilando un pesante ko alla Sampdoria. Si è chiuso, infatti, con il punteggio di ...(ANSA) - BERGAMO, 28 FEB - 'Quando si perde una partita così, onore al merito di chi vince: noi dobbiamo avere la forza di ripartire perché siamo ...