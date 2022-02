Atalanta | Pasalic | 'Non ho problemi a fare il falso nove Champions? Ci crediamo'

Advertising

Koopmeiners festeggiato dai compagni Bergamo, 28 febbraio 2022 -e Sampdoria concludono il programma della 27giornata di Serie A nel Monday Night, presso il ...ha aperto le marcature al ...L', ad ogni modo, scende in campo con la chiara intenzione di prendersi i 3 punti e lo ...brucia sul tempo Magnani e insacca di testa l'1 - 0. Prosegue il forcing dei padroni di casa, ...Atalanta spettacolare nel posticipo della ventisettesima giornata ... A sbloccare il match, dopo 6 minuti, è Pasalic, titolare in extremis al posto di Malinovskyi. La doppietta di Koopmeiners (29' e ...Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciata alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: "L'importante è che finalmente abbiamo fatto una buona partita in casa, vincendo e strameritando.