Atalanta, De Roon: «Abbiamo vinto, ma siamo poco lucidi. Sul mio ruolo…» (Di martedì 1 marzo 2022) Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: ecco le sue parole Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. RUOLO – «Con due squalificati c’era la possibilità di giocare in difesa, per fortuna sono rimasto a centrocampo dove preferisco giocare. Quando la Sampdoria ha alzato il pressing mi sono arretrato. Ormai sono abituato e per la squadra faccio tutto». DIFFICOLTA’ – «Facciamo fatica a trovare l’ultimo passaggio, siamo stati poco lucidi. Mancano gli attaccanti, ma non vogliamo alibi. Non siamo stati al massimo, ma possiamo migliorarci tecnicamente. Dobbiamo entrare in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Marten de, centrocampista dell’, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: ecco le sue parole Marten de, centrocampista dell’, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. RUOLO – «Con due squalificati c’era la possibilità di giocare in difesa, per fortuna sono rimasto a centrocampo dove preferisco giocare. Quando la Sampdoria ha alzato il pressing mi sono arretrato. Ormai sono abituato e per la squadra faccio tutto». DIFFICOLTA’ – «Facciamo fatica a trovare l’ultimo passaggio,stati. Mancano gli attaccanti, ma non vogliamo alibi. Nonstati al massimo, ma posmigliorarci tecnicamente. Dobbiamo entrare in ...

