Atalanta, con la Samp difesa da inventare: davanti Koopmeiners e Malinovskyi con Boga (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bergamo. Il posticipo del lunedì vedrà impegnate Atalanta e Sampdoria nell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Alle 20.50 la squadra di Gasperini scenderà in campo per sfatare il tabù Gewiss Stadium e tornare alla vittoria in campionato che manca dal 9 gennaio (6-2 rifilato all’Udinese in trasferta). Tra le mura amiche i nerazzurri hanno collezionato solo tre vittorie e cinque pareggi nelle dodici gare disputate. Un bottino troppo magro per chi punta a qualificarsi alla prossima Champions League e nella speciale classifica dei punti ottenuti lontano da Bergamo si trova al quattordicesimo posto. A questo punto della stagione è arrivato il momento di ribaltare il trend negativo. L’approdo ai quarti di finale in Europa League potrà dare lo slancio alla Dea per far tornare a gioire i propri tifosi in campionato. Quella di lunedì 28 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bergamo. Il posticipo del lunedì vedrà impegnatedoria nell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Alle 20.50 la squadra di Gasperini scenderà in campo per sfatare il tabù Gewiss Stadium e tornare alla vittoria in campionato che manca dal 9 gennaio (6-2 rifilato all’Udinese in trasferta). Tra le mura amiche i nerazzurri hanno collezionato solo tre vittorie e cinque pareggi nelle dodici gare disputate. Un bottino troppo magro per chi punta a qualificarsi alla prossima Champions League e nella speciale classifica dei punti ottenuti lontano da Bergamo si trova al quattordicesimo posto. A questo punto della stagione è arrivato il momento di ribaltare il trend negativo. L’approdo ai quarti di finale in Europa League potrà dare lo slancio alla Dea per far tornare a gioire i propri tifosi in campionato. Quella di lunedì 28 ...

Advertising

pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - DAZN_IT : Quando l’#Atalanta incontra un uomo con la pistola, l’Atalanta sa che subirà gol ? 6° gol in carriera per #Piatek… - elpatron0_ : @caleee12 Ma non scherziamo dai, il posto in champions ce lo giochiamo noi e l’Atalanta, cosa centrate voi che siet… - Romanito_21 : RT @UmbertoF97: L’Inter ha una partita in meno (che stravincerà) e alla prossima affronta la Salernitana. Il Napoli ha il Milan alla prossi… - NeroAzzurro20 : @FinallyMichele certo che è fattibile vincerlo ma, in un attimo, è fattibile anche arrivare al 5° posto?? per qualc… -