Associazioni ambientaliste contro gli incentivi auto | serve investire sulla mobilità attiva

(Di lunedì 28 febbraio 2022) "Ancora una volta i ministri Giorgetti e Cingolani dimostrano di non avere ben chiaro quali dovrebbero essere le priorità dell'Italia in tema di trasporti e transizione ecologica". In un comunicato ...

In un comunicato inviato oggi ai due ministri, 22tra cui Greenpeace, Legambiente, Fiab e Salvaiciclisti contestano gli incentivi al settore automotive, con 1 mld l'anno ...Le denunce provennero dalle note, oggi tutte in Corte d'Appello costituite parte civile. Importante fu la relazione del prof. Gallina, consulente della Procura. Egli, ...Roma, 28 feb. "Ancora una volta i ministri Giorgetti e Cingolani dimostrano di non avere ben chiaro quali dovrebbero essere le priorità dell'Italia in tema di t ...Cicloattivisti e ambientalisti chiedono al governo di dirottare gli 8 miliardi per l'automotive verso forme di mobilità a zero emissioni ...