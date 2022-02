Assegno unico per i figli, arriva il bonus per tutte le famiglie: come fare richiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi, 28 febbraio 2022, è l’ultimo giorno per fare domande e ricevere l’Assegno unico per figli nel mese di marzo. Si tratta di un aiuto economico destinato a tutte le famiglie con figli fino all’età di 21 anni. Il primo Assegno sarà erogato il 15 marzo 2022. Il bonus massimo per figlio è di 175 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi, 28 febbraio 2022, è l’ultimo giorno perdomande e ricevere l’pernel mese di marzo. Si tratta di un aiuto economico destinato aleconfino all’età di 21 anni. Il primosarà erogato il 15 marzo 2022. Ilmassimo pero è di 175 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

