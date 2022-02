Ascolti TV | Domenica 27 febbraio 2022. L’Amica Geniale 4 chiude al ribasso (19.7% – 4.1 mln). Zalone 11.2%, Fazio 11.2%-10% (Di lunedì 28 febbraio 2022) Margherita Mazzucco Nella serata di ieri, Domenica 27 febbraio 2022, su Rai1 l’ultima puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 2.605.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha catturato l’attenzione di 1.481.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Geostorm ha intrattenuto 1.165.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.18, ha raccolto davanti al video 2.770.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.21 alle 23.52, interessa a 1.852.000 spettatori con il 10% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 820.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Margherita Mazzucco Nella serata di ieri,27, su Rai1 l’ultima puntata de– Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 2.605.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha catturato l’attenzione di 1.481.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Geostorm ha intrattenuto 1.165.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.18, ha raccolto davanti al video 2.770.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.21 alle 23.52, interessa a 1.852.000 spettatori con il 10% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 820.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 ...

