Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 27 febbraio 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022)TV: idei programmi più visti di27 gennaio, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta ha totalizzato in media 4294 spettatori (17.76% di share) nella prima parte e 4112 (21.61%) nella seconda; su Canale5 il film Sole a Catinelle si è portato a casa 2605 spettatori (share 11.22%). Su Italia1 il film Geostorm ha ottenuto 1165 spettatori (5.19%); su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha totalizzato 1481 spettatori (6.07%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2769 spettatori (11.22%) nella puntata vera e propria e 1852 (9.98%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il programma di ...

Advertising

occhio_notizie : L'ultima puntata de L'Amica Geniale 3 lascia attaccati i telespettatori di questa domenica sera?? #ascoltitv… - ParliamoDiNews : Ascolti tv di ieri domenica 27 febbraio 2022: ecco i dati Auditel #ascoltitv - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 27 febbraio 2022: L’Amica geniale 3, Che tempo che fa, Sole a Catinelle, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv ieri pomeriggio domenica 27 febbraio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #pomeriggio… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022, C’è Posta per te 26.3%, Affari Tuoi 17.4%-14% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

DayTime Pomeriggio, idel 27 febbraio 2022 RAI 1 Domenica In : 3.454.000 spettatori con lo 20.3% di Auditel nella prima, 2.540.000 spettatori (16.5%) nella seconda. Da noi a ruota libera ...Di seguito tutti irelativi a share edella prima serata di domenica 27 febbraio 2022 : Rai Uno: L'Amica Geniale 3 " Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha raccolto 4.191.000 spettatori (...In questi giorni è davvero complicato riuscire ad andare in onda e fare intrattenimento, in questo senso probabilmente il fatto che Amici 21 fosse registrato e totalmente dedicato allo spettacolo, sen ...Chiude al ribasso L'amica geniale 3: niente botti per l'ultima puntata della fiction. Sempre bene invece Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa: i dati del 27 febbraio 2022 ...