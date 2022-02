Ascolti tv, come sono andati quelli di domenica 27 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ultima puntata per la serie Rai Nella serata di ieri, domenica 27 febbraio 2022, su Rai1 l’ultima puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Alle spalle su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto 2.605.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha registrato 1.481.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Geostorm ha intrattenuto 1.165.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.18, ha raccolto davanti al video 2.770.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.21 alle 23.52, interessa a 1.852.000 spettatori con il 10% di share. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ultima puntata per la serie Rai Nella serata di ieri,272022, su Rai1 l’ultima puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Alle spalle su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto 2.605.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha registrato 1.481.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Geostorm ha intrattenuto 1.165.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.18, ha raccolto davanti al video 2.770.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.21 alle 23.52, interessa a 1.852.000 spettatori con il 10% di share. L'articolo 361magazine.

