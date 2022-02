ASCOLTI TV 27 FEBBRAIO 2022 | L’AMICA GENIALE | SOLE A CATINELLE | FAZIO | AMICI | DOMENICA IN | L’ANGELUS DEL PAPA

(Di lunedì 28 febbraio 2022)TV 27· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. InFamiglia – xTg1 ed. Straordinaria – xInFamiglia – xPaesi che Vai – non in ondaA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLinea Verde – xTg1 – xIn – xIn – xDa Noi a Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – x– x x x xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xRicerca Volto di Gesù – xSanta Messa – xStorie Melaverde – xStorie Melaverde – xMelaverde (R) – xTg5 – xArca di Noè – x– xVerissimo – xVerissimo – x Avanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xPaperissima Sprint – x– x x x xManifest ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti Tv domenica 28 febbraio 2022 - #Ascolti #domenica #febbraio - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 27 febbraio 2022: L’Amica geniale 3, Che tempo che fa, Sole a Catinelle, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv ieri pomeriggio domenica 27 febbraio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #pomeriggio… - infoitcultura : Ascolti TV 27 febbraio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 26 febbraio 2022: C'è posta per te supera Affari tuoi, bene gli Speciali di Tg2 e La7… -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI FEBBRAIO

Tv domenica 272022 . Consueto appuntamento con la pubblicazione dei dati auditel dei programmi trasmessi dalle principali reti generaliste. A partire dalle 10.00 di oggi, come sempre,...Lo scorso 25il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nominato la signora Ketanji Brown Jackson per ... 'Se confermata, preghiamo che il giudice Jacksonla portata di questa ...Si può sempre fare qualcosa se si vuole davvero cambiare». In scena lo scontro tra due mondi che non si ascoltano, due ruoli che si autoproteggono per fuggire da colpe e responsabilità.Scopriamo le anticipazioni della puntata di Una Vita, che andrà in onda oggi, 28 febbraio 2022 su Canale 5 ... Nel frattempo, Miguel, dopo aver ascoltato la conversazione tra il Quesada e Anabel, la ...