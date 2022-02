Ascolti tv 27 febbraio 2022 | cala “L’amica geniale” | ma vince su Fazio e Zalone

(Di lunedì 28 febbraio 2022)tv: la fiction di Rai1 perde terreno, ma non la vetta della classifica davanti a Rai3 e Canale5su Rai1 lascia sul campo circa mezzo milione di spettatori, registrando il 19,7% di share media con 4,191 milioni d’italiani collegati, mentre settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 21,6% e 4,6 milioni. Ne approfittano un po’ le dirette concorrenti, i primis Rai3 con il talk show Che tempo che fa all’11,2% e 2,770 milioni di telespettatori. Il programma di Fabiosette giorni fa aveva portato a casa l’11,14% e 2,6 milioni. Terza posizione per il film Sole a catinelle su Canale5 all’11,2% e 2,605 milioni di contatti. Domenica scorsa l’altro film di Checco, Che bella giornata, aveva fatto il 10,55% e 2,3 milioni.tv altre reti La ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 27 febbraio 2022: L'amica geniale ha la meglio su Zalone, bene Fazio, Giletti e Speciale Tg2… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 27 febbraio 2022: cala “L’amica geniale”, ma vince su Fazio e Zalone. “L’amica geniale” 19,7%, “Che temp… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 27 febbraio 2022: cala “L’amica geniale”, ma vince su Fazio e Zalone. “L’amica geniale” 19,7%, “Che temp… - ParliamoDiNews : Ascolti tv domenica 27 febbraio 2022: prime time, daytime #AccessPrimeTime #Audience #Auditel #Canale5… - tuttopuntotv : L'Amica Geniale 3 vince il Prime Time di ieri sera con 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share, ma su #Canale5… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

...20 - Non è l'Arena (Attualità) condotto da Massimo Giletti Tv8 - ORE 21:30 - Premonition (Film) Nove - ORE 21:25 - Sono romano ma non è colpa mia (Teatro)tv domenica 27: Access ...Tv domenica 272022 . Consueto appuntamento con la pubblicazione dei dati auditel dei programmi trasmessi dalle principali reti generaliste. A partire dalle 10.00 di oggi, come sempre,...In questi giorni è davvero complicato riuscire ad andare in onda e fare intrattenimento, in questo senso probabilmente il fatto che Amici 21 fosse registrato e totalmente dedicato allo spettacolo, sen ...Chiude al ribasso L'amica geniale 3: niente botti per l'ultima puntata della fiction. Sempre bene invece Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa: i dati del 27 febbraio 2022 ...