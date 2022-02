Armi all’Ucraina dall’Italia, approvato il decreto per inviare missili e mitragliatrici (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il carico di missili e mitragliatrici sarà consegnato direttamente alle autorità di Kiev, la Nato si occuperà della logistica: ponte aereo e poi trasferimento terrestre Leggi su corriere (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il carico disarà consegnato direttamente alle autorità di Kiev, la Nato si occuperà della logistica: ponte aereo e poi trasferimento terrestre

pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - eziomauro : Armi all’Ucraina, Salvini cerca di nascondere la sua ambiguità dietro il Papa: ma la Lega da che parte sta? - sebmes : E dunque, dopo aver detto in tv “niente armi letali all’Ucraina”, dopo aver scandito tonitruante “non in mio nome”,… - hassandro1hks : Da una parte l'occidente chiede alla Russia di fermare immediatamente l'operazione militare ,e dalla parte mandano… - FulvioFrati : RT @luxibar: Salvini: 'No ad armi letali all'Ucraina'. Fionde? -