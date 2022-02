Ara Lumiere | il «ritorno a casa» dopo un lungo viaggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ara Lumiere

Vanity Fair Italia

Nell'itinerario anche lo Stadio Dall', perché il Bologna calcio omaggerà Pasolini, tifoso rossoblù, prima della partita contro il Torino del 6 marzo. Per Pasolini il calcio "era il più grande ...Il ricordo di Pasolini tifoso e calciatore sarà al centro dell' omaggio del BFC in programma durante il prepartita Bologna - Torino del 6 marzo prossimo , con la proiezione al Dall'di un video ...Alla Milano Moda Donna arriva anche la giovane che con il suo brand, «Ara Lumiere», ha riunito un gruppo di vittime di aggressioni per creare copricapi speciali. «Tutte le nostre collezioni simboleggi ...Il debutto del nuovo brand di Ennio Capasa, Capasa Milano, ha aperto al teatro degli Arcimboldi la settimana della moda milanese, la prima - dopo due anni di restrizioni per il Covid - più reale che d ...