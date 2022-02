Apple Watch nel 2022: ci attende una vera rivoluzione da parte della mela morsicata (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da più di un mese sono cessati i rumors circa i prossimi smartWatch Apple, ma oggi, grazie alle ultime notizie giunte dall’insider Mark Gurman nella sua newsletter settimanale ‘Power On’ pubblicata su Bloomberg, sono stati svelati diversi dettagli relativi alla nuova serie di Apple Watch Series 8, in arrivo tra qualche mese. Il noto leaker ha spiegato che il colosso di Cupertino lancerà sul mercato ben tre orologi intelligenti durante il 2022. I dispositivi saranno l’ormai famoso Apple Watch Series 8, una nuova versione dell’Apple Watch SE (con hardware aggiornato) ed un wearable pensato per gli sportivi estremi. Sempre secondo il giornalista Gurman, l’anno in corso sarà il più grande nella storia dell’Apple ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da più di un mese sono cessati i rumors circa i prossimi smart, ma oggi, grazie alle ultime notizie giunte dall’insider Mark Gurman nella sua newsletter settimanale ‘Power On’ pubblicata su Bloomberg, sono stati svelati diversi dettagli relativi alla nuova serie diSeries 8, in arrivo tra qualche mese. Il noto leaker ha spiegato che il colosso di Cupertino lancerà sul mercato ben tre orologi intelligenti durante il. I dispositivi saranno l’ormai famosoSeries 8, una nuova versione dell’SE (con hardware aggiornato) ed un wearable pensato per gli sportivi estremi. Sempre secondo il giornalista Gurman, l’anno in corso sarà il più grande nella storia dell’...

gigibeltrame : Ospite al #LateTechShow Riccardo Romani di #Oracle #arte #tecnologia #cloud #competenze - webnewsit : Apple Watch: in arrivo tre modelli nel 2022, ma addio al Series 3 - xCaaarlaa : raga sentite io sono un po’ tonta, ma qualcuno potrebbe spiegarmi perché non ricevo sempre le notifiche sull’apple watch?? - donvaster91 : ps: aspetto l’apple watch comunque - Kukkino17 : @TIM4UStefano RREVNI72C30L219T NUMERO TELEFONICO 3349995533 Non riesco a connettere al mio Apple Watch 7 il contra… -