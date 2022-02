Antonio Medugno | chi è il nuovo concorrente del GF VIP | età | lavoro | chi è la fidanzata | altezza del modello | immagini | Tik Tok e Instagram

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Sta per varcare la soglia della porta rossa ile influencer, che probabilmente arriverà con l’obiettivo di scombussolare gli equilibri già precari dei ‘vipponi’. Riuscirà a conquistare Soleil Sorge? Chissà…Ci saranno altri colpi di scena ora che la data della finale, 14 marzo, sembra ancora lontana?al GF VIP: chi è, età delè unnapoletano, molto seguito sui social, soprattutto su Tik Tok, dove vanta milioni di followers. Di lui sappiamo che è nato nel 1998, è giovanissimo ed è il più grande di tre figli: ha un fratello di 20 anni e una sorellina di 9. Nella vita lavora come ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, spoiler 28 febbraio: Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno a rischio eliminazione - saziato_ : Ma solo io non ricordavo che Antonio Medugno aveva fatto U&D?? #GFVIP #uominiedonne - zazoomblog : Chi è Antonio Medugno? Età altezza fidanzata e Instagram - #Antonio #Medugno? #altezza #fidanzata - SpettacolandoTv : #GFVip 28 febbraio: al televoto Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan - zazoomblog : GF Vip 6 spoiler 28 febbraio: Miriana Trevisan Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno a rischio eliminazione -… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Medugno

Grande Fratello Vip, Nathaly,o Miriana, chi sarà l'eliminato di questa sera? Ecco cosa dicono i sondaggi La prima, dopo l'esito del televoto tra Nathaly Caldonazzo,e Miriana ...Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan esono i concorrenti a rischio eliminazione. Si avvicina sempre di più la finale della sesta edizione del Grande Fratello VIP ( FOTO ), nel frattempo un nuovo televoto coinvolge tre ...Spettacoli e Cultura - Sfida al televoto per Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno. Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram ...Antonio Medugno è in nomination e dovrà vedersela con Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Il giovane tiktoker rischia molto questa sera: sarà lui a lasciare la casa del Grande Fratello Vip? Mancano ...