(Di lunedì 28 febbraio 2022) OUltimo lunedì di, poi dobbiamo dare il benvenuto al mese di marzo e alle nuove e imperdibili puntate di, il dating show che è pronto a ritornare in onda dopo la pausa del weekend. Ma cosa succederà nel corso della puntata di? I riflettori saranno puntati ancora sulOver o verrà lasciato spazio ai giovani e alle storie die Matteo Ranieri?, cosa vedremoProtagonista della puntata disarà, molto probabilmente,, lo chef e pugile romano che dopo la delusione avuta con Roberta, che a lui ha preferito Samuele, si è rimesso in gioco, questa volta come tronista. Il giovane sta conoscendo ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 28 febbraio 2022 il trono di Luca Salatino #uominiedonne #28febbraio - SerieTvserie : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano e Alessandro Vicinanza ai ferri corti? - tvblogit : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano e Alessandro Vicinanza ai ferri corti? - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: sono guai per Ida Platano finisce tutto? - #Anticipazioni #Uomini #Donne: - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni 28 febbraio – 4 marzo 2022: cosa succederà tra Trono Over e Classico - #Uomini #Donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

e Donne28 febbraio: il trono di Luca Salatino Luca Salatino sta cominciando a far vedere le sue preferenze ae Donne . Il tronista romano, infatti, si è concentrato ...Come dicevamo precedentemente, leufficiali non sono ancora uscite, per queste ... Nell'ultima diretta, l'ex corteggiatrice die Donne si è lasciata andare ad una rivelazione ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 28 febbraio, ci saranno tante novità e colpi di scena ...Sossio Aruta conferma la crisi con Ursula Bennardo: la decisione della coppia Si aprirà con un gradito ritorno la settimana a Uomini e Donne. Le ...