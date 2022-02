Anonymous rivendica l’attacco al sito del governo russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo avevano promesso nei giorni scorsi e l’offensiva nei confronti di principali portali legati al governo e alle istituzioni prosegue a spron battuto. L’ultima rivendicazione di Anonymous è arrivata poco prima della mezzanotte. A essere colpito è stato il sito ufficiale del governo russo che risulta irraggiungibile da diverse ore. https://t.co/HP19BZjGMq — Anonymous (@YourAnonOne) February 27, 2022 Anonymous ha colpito anche il sito del governo russo Il collettivo di hacker che si è unito alla “guerra” telematica e informatica nei confronti del Cremlino dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dei russi, ha colpito – dunque – anche il portale di riferimento dell’esecutivo. Dalle 23.30 di domenica 27 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo avevano promesso nei giorni scorsi e l’offensiva nei confronti di principali portali legati ale alle istituzioni prosegue a spron battuto. L’ultimazione diè arrivata poco prima della mezzanotte. A essere colpito è stato ilufficiale delche risulta irraggiungibile da diverse ore. https://t.co/HP19BZjGMq —(@YourAnonOne) February 27, 2022ha colpito anche ildelIl collettivo di hacker che si è unito alla “guerra” telematica e informatica nei confronti del Cremlino dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dei russi, ha colpito – dunque – anche il portale di riferimento dell’esecutivo. Dalle 23.30 di domenica 27 ...

