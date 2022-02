Annuncio in diretta tv, Antonella Clerici commuove il pubblico: brividi! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Antonella Clerici ha fatto una rivelazione in direttamente TV dicendo che oggi è un giorno particolare. Oggi, lunedì 28 febbraio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. Dopo la cancellazione de La prova del cuoco, a seguito di un calo di ascolti, il 16 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha fatto una rivelazione inmente TV dicendo che oggi è un giorno particolare. Oggi, lunedì 28 febbraio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da. Dopo la cancellazione de La prova del cuoco, a seguito di un calo di ascolti, il 16 L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RadioZetaOf : ??? Primo annuncio su #RadioZeta #GenerazioneZ di @sangiovann1 ???? In diretta live ?? - Albinocontente4 : ?? “Un folle”: Putin, l’annuncio in diretta Tv ???? - Albinocontente4 : ?? “Un pazzo”: Putin, l’annuncio in diretta Tv ?? - infoitcultura : Terzo figlio per l'amatissima attrice: il dolce annuncio in diretta - tranviadeseo : @tinyseulgis_ Andando a querelare gli autori del GF per non aver inserito Delia lo scorso anno. Il 18 dicembre avre… -