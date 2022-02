Anna Safroncik | chi è l’attrice ucraina famosa in Italia e che film ha fatto?

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Chi èche è diventatainrecitando nelle fiction Centovetrine e Le Tre Rose di Eva., chi èinè nata il 4 gennaio 1981 a Kiev, in, e ha 41 anni., figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija ?apkis e del tenore Javhenij, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della recitazione sin da bambina. A soli 4 anni, infatti, ha debuttato in Fiaba dello Zar Saltan mentre a 7 anni si è iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, dedicandosi non solo allo ...

Leggi anche › Guerra in Ucraina,: "Mio padre è ancora a Kiev. Le notizie che mi dà sono sconcertanti" X Migliaia di bimbi ucraini da salvare A Leopoli cento piccoli senza mamma ...L'attrice ucrainaospite a 'Zona Bianca' confida la preoccupazione per il papà attualmente a Kiev. 'Sono sotto shock da quattro giorni, non riesco a dormire come penso tutte le persone che hanno nella ...Chi è Anna Safroncik, l’attrice ucraina che è diventata famosa in Italia recitando nelle fiction Centovetrine e Le Tre Rose di Eva.Anna Safroncik, ospite di Zona Bianca, ha parlato della guerra in Ucraina, dicendosi molto preoccupata per suo padre e per tutti i connazionali.