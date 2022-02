Anche la Svizzera vuole la Russia fuori dai Mondiali | «Ha violato anche i valori universali del calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo Polonia, Svezia e Repubblica Ceca,lachiedono l’esclusione delladaie, con una nota ufficiale, condanna duramente l’attacco di Putin all’Ucraina. “L’ASF condanna l’attacco russo all’Ucraina, che non solo viola palesemente il diritto internazionale, madel, come per esempio la promozione di rapporti amichevoli, diffusi negli statuti della Fifa. La nostra preoccupazione è per le persone colpite in Ucraina, in particolare per la Federazione calcistica dell’Ucraina e tutti i suoi membri. L’ASF sostiene la posizione delle Federazioni della Polonia, Svezia e Repubblica Ceca nel chiedere l’esclusione della nazionale maschile russa dagli spareggi per la ...