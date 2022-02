Anche la Svizzera prepara sanzioni contro la Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche la Svizzera ha deciso di colpire la Russia con una serie di sanzioni, accodandosi a quelle decise dall’Unione Europea. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione Ignazio Cassis: è «molto probabile», ha dichiarato a da lunedì 28 febbraio che saranno congelati una serie di beni detenuti da cittadini russi. È una mossa che ha un importante valore storico (Berna rinuncia alla sua tradizionale neutralità) e tattico. La decisione va a chiudere una possibile via di fuga finanziaria che avrebbe indebolito le sanzioni dell’Occidente. Con prudenza, la Svizzera si era limitata, fino a sabato, a creare una lista nera di circa 300 cittadini russi e 4 bAnche a cui aveva imposto il divieto di intrattenere rapporti d’affari. Questo non avrebbe impedito ai numerosi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022)laha deciso di colpire lacon una serie di, accodandosi a quelle decise dall’Unione Europea. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione Ignazio Cassis: è «molto probabile», ha dichiarato a da lunedì 28 febbraio che saranno congelati una serie di beni detenuti da cittadini russi. È una mossa che ha un importante valore storico (Berna rinuncia alla sua tradizionale neutralità) e tattico. La decisione va a chiudere una possibile via di fuga finanziaria che avrebbe indebolito ledell’Occidente. Con prudenza, lasi era limitata, fino a sabato, a creare una lista nera di circa 300 cittadini russi e 4 ba cui aveva imposto il divieto di intrattenere rapporti d’affari. Questo non avrebbe impedito ai numerosi ...

