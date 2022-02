Anche in provincia di Ragusa nasce il gruppo dei giovani democratici (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ragusa – Il neo-eletto Segretario Matteo Migliore guiderà i giovani democratici in provincia di Ragusa, affiancato dai vice Federico Martorana e Roberta Donzella. Si sono riuniti sabato scorso i giovani del Partito Democratico, promuovendo la presenza dei giovani democratici in provincia e decidendo subito, di costituire il gruppo, eleggendo Matteo Migliore (Pozzallo), Segretario, Giovanni Maria Macca (Vittoria) Presidente della Federazione, Federico Martorana (Ragusa) e Roberta Donzella (Modica) come Vice-Segretari. Alla riunione erano presenti: Caterina Cerroni e Raffaele Marras, quali Segretari Nazionali dei GD, Anthony Bargallo, Segretario PD-Sicilia, Renzo Bufalino, Vice-Segretario PD-Sicilia, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022)– Il neo-eletto Segretario Matteo Migliore guiderà iindi, affiancato dai vice Federico Martorana e Roberta Donzella. Si sono riuniti sabato scorso idel Partito Democratico, promuovendo la presenza deiine decidendo subito, di costituire il, eleggendo Matteo Migliore (Pozzallo), Segretario, Giovanni Maria Macca (Vittoria) Presidente della Federazione, Federico Martorana () e Roberta Donzella (Modica) come Vice-Segretari. Alla riunione erano presenti: Caterina Cerroni e Raffaele Marras, quali Segretari Nazionali dei GD, Anthony Bargallo, Segretario PD-Sicilia, Renzo Bufalino, Vice-Segretario PD-Sicilia, ...

