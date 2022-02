Ance Napoli | rigenerazione urbana | i costruttori incontrano i senatori del Pd e i leader regionali del sindacato

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Affrontare con spirito costruttivo temi spinosi e vitali per la crescita economica e sociale dei nostri territori ha un valore altissimo”. Così Federica Brancaccio, presidente di, all’apertura dei Lavori di Avvicina, il confronto che si è tenuto oggi nella Sala Giunta deinapoletani con la delegazione deidel Pd, Simona Malpezzi, presidente del gruppo al Senato, Alan Ferrari, vice presidente, e Valeria Valente. Obiettivo dell’incontro avvicinare la politica nazionale alle istanze sociali ed economiche del territorio e creare le condizioni affinché le risorse del PNRR diventino una reale opportunità di sviluppo economica e sociale. “Lapuò essere una leva di sviluppo che consenta, da un lato il miglioramento dello stato delle nostre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ance Napoli

Il Denaro

A seguire, sempre nella giornata di lunedì, i senatori dem incontreranno il sindaco diGaetano Manfredi, e poi si confronteranno, alle 10.15, conCampania e con delegazioni di CGIL, CISL ...A seguire, nella stessa giornata, i senatori Dem incontreranno il sindaco di, Gaetano Manfredi, e poi si confronteranno, alle 10.15, conCampania e con delegazioni di Cgil, Cisl e Uil, ...“Affrontare con spirito costruttivo temi spinosi e vitali per la crescita economica e sociale dei nostri territori ha un valore altissimo”. Così Federica Brancaccio, presidente di Ance Napoli, all’ape ...All’apertura della seduta di Consiglio comunale di Napoli il Sindaco, Gaetano Manfredi, ha informato l’assemblea sulle iniziative che si stanno intraprendendo in relazione alla guerra in Ucraina. Il S ...