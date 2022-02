Anastasiia Lenna: l’ex Miss Ucraina in guerra per difendere il suo Paese dalla Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Instagram@Anastasiia.Lenna Gli ultimi scatti pubblicati da Anastasiia Lenna, ex Miss Ucraina, colpiscono quanto un pugno nello stomaco. In tenuta militare, la reginetta di bellezza imbraccia le armi, pronta a combattere per il suo Paese. «Chiunque varchi i confini dell’Ucraina con l’intento di invadere verrà ucciso», queste le durissime parole di Anastasiia Lenna nelle storie di Instagram. Nei giorni scorsi, le immagini di Kyiv distrutta – è questa la pronuncia in ucraino della capitale Kiev, un dettaglio geopolitico molto più importante di quanto si pensi – del presidente Zelensky in tenuta militare e dei cittadini intenti a costruire Molotov per le strade hanno fatto il giro del mondo. Scatti che sembrano quasi ... Leggi su amica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Instagram@Gli ultimi scatti pubblicati da, ex, colpiscono quanto un pugno nello stomaco. In tenuta militare, la reginetta di bellezza imbraccia le armi, pronta a combattere per il suo. «Chiunque varchi i confini dell’con l’intento di invadere verrà ucciso», queste le durissime parole dinelle storie di Instagram. Nei giorni scorsi, le immagini di Kyiv distrutta – è questa la pronuncia in ucraino della capitale Kiev, un dettaglio geopolitico molto più importante di quanto si pensi – del presidente Zelensky in tenuta militare e dei cittadini intenti a costruire Molotov per le strade hanno fatto il giro del mondo. Scatti che sembrano quasi ...

