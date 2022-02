Analisi ascolti tv 27 febbraio 2022 | “L’Amica Geniale” chiude svelando la nuova Lenù Fazio entra in guerra e batte Zalone Moreno supera Giletti con Vera russa putiniana e Brindisi Albano e Safroncik

(Di lunedì 28 febbraio 2022)Tv al top, vincono i telegiornali dell’ammiraglia. Su Rai1 Tg1 delle 20 a 6,145 milioni di spettatori pari al 26,2%. Tg1 delle 13.30 a 5,115 milioni di spettatori pari al 28,4%. Su Rai1 Soliti Ignoti è stato visto da 4,972 milioni di spettatori pari al 20% Con lain Ucraina in primo piano, alla sera domenica 27la Serie A ha proposto Lazio-Napoli in esclusiva su Dazn (a quota 765mila spettatori e 3,15% per Auditel). In prima serata su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione de. Rai2 ha puntato su Tg2 Post long version, Che tempo che fa ha sospeso l’alleggerimento del Tavolo facendo un denso focus bellico. Da Fabiosono passati Ernesto Maria Ruffini, Luigi Di Maio, Franco Locatelli, Roberto Burioni, Alessandro Michele, ...

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 27 febbraio 2022 ? Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Amici, Domenica In, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera. Glidi Citofonare Rai2 e quelli del pre - serale con L'Eredità e ...in studio, il racconto sul campo con gli inviati, le notizie da Russia, Stati Uniti e Francia con i corrispondenti gli ingredienti della puntata di ieri. Dopo gliin crescita del ...L'approfondimento premiato ancora dai migliori ascolti della prima serata. Tg2 Post, l'approfondimento quotidiano del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, supera la prova della prima serata: nell'edizi ...La 26a giornata supera per la prima volta quota 8 milioni diventando il turno più visto della stagione con un ascolto pari a 8.241.527 ...