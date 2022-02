Advertising

TV7Benevento : Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici italiani - - ParliamoDiNews : Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici italiani - LOLnews : LOLnews #amcli… - salutegreen24 : (Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e del… - lifestyleblogit : Amcli, a Rimini il congresso dei microbiologi clinici italiani - - DiesseMarketing : Ci vediamo da questo sabato 26 Febbraio al Palacongressi di Rimini per XLIX Congresso Nazionale AMCLI. Passa a tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Amcli Rimini

Infine, il saluto della città die l'augurio per una buona riuscita del congresso è stato portato da Francesco Bragagni, Assessore del Comune diche ha ricordato comescelga ormai ...Anche in Italia si analizza il fenomeno: oggi ne parlano i microbiologi clinici riuniti a congresso con la loro associazione,, a. Vari atenei in Italia indagano i report, da angolature ...(Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell’umanità e della microbiologia. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare ...È questo il messaggio con il quale il presidente di Amcli, Pierangelo Clerici, ha inaugurato a Rimini il Congresso nazionale dell’associazione, il primo in presenza dopo la pandemia. Amcli ha espresso ...