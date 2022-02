Amcli | a Rimini il congresso dei microbiologi clinici italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) - “Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell'umanità e dellaa. Innanzi a una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno corale del nostro Sistema Sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti. Comeabbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere. Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno. ...