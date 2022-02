“Allo United per sostituire Ronaldo”: Napoli, in estate arrivano i guai (Di lunedì 28 febbraio 2022) Calciomercato Napoli, la notizia può rovinare i piani di Spalletti: il top player è corteggiato dal Manchester United per sostituire Ronaldo. Il Napoli di Luciano Spalletti si gode il primo risveglio in cima alla classifica generale di Serie A 2021/2022. La vittoria in extremis firmata Insigne e Fabian Ruiz contro la Lazio del grande ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Calciomercato, la notizia può rovinare i piani di Spalletti: il top player è corteggiato dal Manchesterper. Ildi Luciano Spalletti si gode il primo risveglio in cima alla classifica generale di Serie A 2021/2022. La vittoria in extremis firmata Insigne e Fabian Ruiz contro la Lazio del grande ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

95Marcov : Siamo in testa alla classifica da 2 ore e subito esce la notizia di Osimhen venduto allo United per 100 mln. E chi… - FedericoDav_SSL : non l’ho vista e non dico nulla sulla partita, ma wolverhampton tenuto a distanza e 2 punti presi allo united quindi gg up the irons ?? - Spina141 : @vittxbug Spero per lui non allo United, si rovinerebbe come quasi tutti i talenti finiti lì nel dopo Ferguson Noi… - vittxbug : @Spina141 ???? pare che finirà allo united o all’atletico - Gianpaolo_5 : @alexgt78 Con Ronaldo le decisioni le subisci, non puoi importi. È capitato allo United, al Real e poi anche noi. -