“Allo United per sostituire Ronaldo”: Napoli, in estate arrivano i guai (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Il Napoli cede Osimhen all'United per sostituire Ronaldo Il club partenopeo avrebbe infatti raggiunto un accordo con i Red Devils per il trasferimento in prestito del giovane attaccante, che andrà a rinforzare un reparto offensivo decimato dalla cessione dell'ex-madridista.? Il Napoli di Luciano Spalletti si sveglia per la prima volta nella classifica generale di Serie A 2021/2022. In vetta alla classifica meritano Insigne e Fabian Ruiz, firmati contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Il napoletano di Spalletti gode di una grande prestazione del suo testimone. In estate, però, potrebbero arrivare cattive notizie. Proprio per la superba prestazione del centro napoletano Victor Osmeen, l'arrivo della prima allerta di mercato rischia di far deragliare i piani di ... Leggi su goalnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Ilcede Osimhen all'perIl club partenopeo avrebbe infatti raggiunto un accordo con i Red Devils per il trasferimento in prestito del giovane attaccante, che andrà a rinforzare un reparto offensivo decimato dalla cessione dell'ex-madridista.? Ildi Luciano Spalletti si sveglia per la prima volta nella classifica generale di Serie A 2021/2022. In vetta alla classifica meritano Insigne e Fabian Ruiz, firmati contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Il napoletano di Spalletti gode di una grande prestazione del suo testimone. In, però, potrebbero arrivare cattive notizie. Proprio per la superba prestazione del centro napoletano Victor Osmeen, l'arrivo della prima allerta di mercato rischia di far deragliare i piani di ...

95Marcov : Siamo in testa alla classifica da 2 ore e subito esce la notizia di Osimhen venduto allo United per 100 mln. E chi… - FedericoDav_SSL : non l’ho vista e non dico nulla sulla partita, ma wolverhampton tenuto a distanza e 2 punti presi allo united quindi gg up the irons ?? - Spina141 : @vittxbug Spero per lui non allo United, si rovinerebbe come quasi tutti i talenti finiti lì nel dopo Ferguson Noi… - vittxbug : @Spina141 ???? pare che finirà allo united o all’atletico - Gianpaolo_5 : @alexgt78 Con Ronaldo le decisioni le subisci, non puoi importi. È capitato allo United, al Real e poi anche noi. -