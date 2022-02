Alimenti | la regola dei 5 secondi se cade qualcosa è vera? Scopriamolo

Leggi su formatonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Hai mai sentito parlare delladei 5? Si tratta di una diceria sulla caduta degliper terra. Ma saràoppure no?insieme.: ecco cosa devi fare se tidel cibo a terraVi è mai capitato di sentire nominare ladei 5? Si tratta di un metodo molto utilizzato, soprattutto tra i giovani, secondo cui se tidel cibo a terra puoi mangiarlo solo se riesci a raccoglierlo in poco tempo. Secondo questa teoria universalmente sequalsiasi tipo di alimento per terra vi basterà far passare meno di 5prima di raccoglierlo, solo così sarete a sicuro da malattie e germi. Ma sarà ...