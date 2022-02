Alessandro Basciano, perché è finita con l’ex moglie Clementina Deriu e mamma del figlio Niccolò (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alessandro Basciano è stato uno dei corteggiatori più ammirati di UeD in quanto è un bellissimo ragazzo dal sorriso esplosivo. Prima del suo percorso al dating show, dove ha corteggiato la Quattrociocche, ha avuto una storia d’amore lunga ed intensa. Basciano ha fatto coppia con la ex per sei anni e dal loro amore è nato il figlio Nicolò, il bellissimo bambino della coppia. La storia è giunta al capolinea in maniera molto civile anche se è stata molto dolorosa per il gieffino che avrebbe cercato di recuperare il rapporto ancora un’ultima volta. Alessandro Basciano ha avuto il suo primo bambino con la meravigliosa Clementina Deriu. La ragazza è bellissima ed è una modella. Clementina è molto attiva sui social ed il suo profilo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)è stato uno dei corteggiatori più ammirati di UeD in quanto è un bellissimo ragazzo dal sorriso esplosivo. Prima del suo percorso al dating show, dove ha corteggiato la Quattrociocche, ha avuto una storia d’amore lunga ed intensa.ha fatto coppia con la ex per sei anni e dal loro amore è nato ilNicolò, il bellissimo bambino della coppia. La storia è giunta al capolinea in maniera molto civile anche se è stata molto dolorosa per il gieffino che avrebbe cercato di recuperare il rapporto ancora un’ultima volta.ha avuto il suo primo bambino con la meravigliosa. La ragazza è bellissima ed è una modella.è molto attiva sui social ed il suo profilo ...

