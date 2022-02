Alessandra Celentano imbarazzata | su di lei rivelazione incandescente | scoppia il gossip in diretta VIDEO

Leggi su ck12

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La maestrain difficoltà nello studio di Amici:la bomba in, Maria De Filippi è incredula.(fonte youtube)La maestra di danza classicamilita nel talent Amici da ormai parecchi anni. E’ nota per il suo rigore e i suoi giudizi spietati e lapidari, ma la sua competenza in materia è certamente indiscussa. Pietra miliare del format,viene spesso coinvolta in pesanti diverbi con allievi e professori, e solo il savoir-faire della padrona di casa Maria De Filippi riesce ad attenuare la tensione che talvolta invade lo studio. Nelle ultime ore, però,ha esposto al pubblico un altro lato di sé, grazie soprattutto ...