Alda D’Eusanio: “Laura Pausini vuole un milione di euro”. La smentita della cantante (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Laura Pausini vuole un milione di euro”. E’ quanto dichiarato nei giorni scorsi da Alda D’Eusanio in un’intervista al settimanale Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 28 febbraio 2022) “undi”. E’ quanto dichiarato nei giorni scorsi dain un’intervista al settimanale Perizona Magazine.

Advertising

_DAGOSPIA_ : NUOVO CAPITOLO DELLO SCAZZO TRA LAURA PAUSINI E ALDA D’EUSANIO. LA CANTANTE SMENTISCE DI AVER...… - marmori60 : Laura Pausini e il milione di euro chiesto ad Alda D'Eusanio: la smentita della cantante. «Ecco com'è andata»… - Scrivosolocazz : RT @Giuliaxx3: Scusate non vorrei tornare su questa tematica ma qualcuno ha più sentito Nathaly aprire bocca da giovedì ad oggi? No lo chi… - Giuliaxx3 : Scusate non vorrei tornare su questa tematica ma qualcuno ha più sentito Nathaly aprire bocca da giovedì ad oggi?… - infoitcultura : Alda D'Eusanio: «Laura Pausini mi ha chiesto un milione di euro di risarcimento» -