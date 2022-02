Alda D’Eusanio Laura Pausini, lo staff della cantante contro la giornalista “Dice bugie perchè …” (Di lunedì 28 febbraio 2022) In questi giorni Alda D’Eusanio, la nota conduttrice e giornalista è tornata a parlare e sembra che le sue dichiarazioni in qualche modo abbiano scatenato una grande polemica. Sappiamo bene che Alda è stata una concorrente ufficiale del Grande fratello vip e che le sue dichiarazioni hanno sicuramente lasciato tutti senza parole, tanto da essere stata squalificata. Ci riferiamo alle rivelazioni effettuate su Laura Pausini e sul compagno Paolo Carta. In questi giorni, la D’Eusanio sarebbe tornata a parlare ed avrebbe lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha riferito l’ex gieffina? Alda D’Eusanio, le dichiarazioni della giornalista su Laura Pausini Alda ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) In questi giorni, la nota conduttrice eè tornata a parlare e sembra che le sue dichiarazioni in qualche modo abbiano scatenato una grande polemica. Sappiamo bene cheè stata una concorrente ufficiale del Grande fratello vip e che le sue dichiarazioni hanno sicuramente lasciato tutti senza parole, tanto da essere stata squalificata. Ci riferiamo alle rivelazioni effettuate sue sul compagno Paolo Carta. In questi giorni, lasarebbe tornata a parlare ed avrebbe lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha riferito l’ex gieffina?, le dichiarazionisu...

