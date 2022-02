ALBERTO MATANO: IL SEGRETO DELLA VITA IN DIRETTA? MODELLARE IL PROGRAMMA SU DI ME (Di lunedì 28 febbraio 2022) ALBERTO MATANO ha riportato La VITA in DIRETTA ai fasti passati, come ascolti e appeal. Lo storico talk show del pomeriggio di Rai1 è stato rivoluzionato dall’ex volto del Tg1 tra cronaca, spettacolo e i tanti ospiti che partecipano al tavolo del blocco finale. Inizia a 27 anni come inviato politico, una lunga gavetta fino alla conduzione più prestigiosa: l’edizione delle 20 del Tg1 e il nuovo corso professionale: La VITA in DIRETTA. La prima edizione al fianco di Lorella Cuccarini. Da due anni MATANO è da solo al timone. Giornalista, conduttore, autore. “Sono il tipico professionista cresciuto dentro a un’azienda, ho cominciato da stagista”, così MATANO a Sette. Negli anni ha cambiato stile: “Mi sono “alleggerito”, ho trovato nuovi codici e nuove ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha riportato Lainai fasti passati, come ascolti e appeal. Lo storico talk show del pomeriggio di Rai1 è stato rivoluzionato dall’ex volto del Tg1 tra cronaca, spettacolo e i tanti ospiti che partecipano al tavolo del blocco finale. Inizia a 27 anni come inviato politico, una lunga gavetta fino alla conduzione più prestigiosa: l’edizione delle 20 del Tg1 e il nuovo corso professionale: Lain. La prima edizione al fianco di Lorella Cuccarini. Da due anniè da solo al timone. Giornalista, conduttore, autore. “Sono il tipico professionista cresciuto dentro a un’azienda, ho cominciato da stagista”, cosìa Sette. Negli anni ha cambiato stile: “Mi sono “alleggerito”, ho trovato nuovi codici e nuove ...

