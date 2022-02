Albano spiazza su Putin | lo ha detto in diretta | ecco cosa è successo

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ospite di Oggi è un altro giorno senza peli sulla lingua hala sua su un fatto che proprio in questi giorni è al centro dell’attenzione di tutto il mondo. Le sue parole sono nette. Torna al centro dell’attenzione il grande artista di Cellino San Marco che di certo non ha bisogno di presentazioni e che ospite indi Oggi è un altro giorno su Rai Uno ha parlato anche della situazione dell’Ucraina e della Russia che sta inevitabilmente coinvolgendo tutto il mondo. screen tv“Ho sempre ammiratoma ora ha fatto un passo disumano” ha ammesso il cantante che da anni ha un grandecon la sua musica anche in Russia dove molto spesso ha fatto anche i concerti insieme a Romina Power, cosi come molti colleghi italiani. Delle parole davvero forti che però hanno ...